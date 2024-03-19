Хромушин: около десяти миллиардов рублей направят в Подмосковье на модернизацию теплового хозяйства

В 2024 году на модернизацию теплового хозяйства в Подмосковье в рамках подготовки к следующему отопительному сезону выделят бюджет в размере порядка 10 миллиардов рублей. Об этом на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Рабочие группы выезжают во все муниципальные образования и отсматривают объекты. Задача экспертов — определить самые необходимые мероприятия, чтобы мы имели высокую бюджетную эффективность», — отметил Евгений Хромушин.

По его словам, потребности в работах уже полностью сформировали в 50 городских округах. По остальным муниципалитетам эту работу завершат до конца марта. В общей сложности в регионе приведут в порядок 47 километров тепловых сетей, проведут капремонт 16 котельных, построят четыре блочно-модульных котельных и девять теплогенерирующих установок, работы завершат до середины сентября.

Напомним, в Подмосковье самое большое тепловое хозяйство в России — около трех тысяч котельных, 1,8 тысячи центральных тепловых пунктов и 11 тысяч километров тепловых сетей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.