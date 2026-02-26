Инфраструктурный кредит: Рязанская область обновит теплосети благодаря федералам

Рязанская область готовится к масштабному обновлению теплосетей: регион получил почти 115 млн рублей на строительство новой магистрали. О прорывном решении в соцсетях рассказал губернатор Павел Малков, пояснив, что старая труба уже давно выработала ресурс. Из-за критического износа сетей город не только терял драгоценное тепло, но и не мог подключать к центральному отоплению новые дома и социальные учреждения — технические ограничения стали тормозом для развития целых районов. Об этом сообщает издание 7info.

Благодаря федеральным деньгам, выделенным в виде инфраструктурных кредитов по линии «Единой России», энергетики проложат свежий 11-километровый участок. Трасса протянется от Новорязанской ТЭЦ до улицы Черновицкой, и к 2027 году должна заработать на полную мощность. Для жителей это не просто цифры в отчетах: новый трубопровод обещает стабильное тепло и горячую воду более чем 43 тыс. рязанцев.

Павел Малков не забыл поблагодарить федеральных коллег и лично депутата Андрея Макарова за то, что область не оставили один на один с изношенной инфраструктурой. Итог истории обнадеживающий: старые сети перестанут быть «узким горлом» для городского развития, а тысячи семей встретят следующие зимы без риска внезапных отключений и аварий.

