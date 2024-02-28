Инженерные сети заменят почти в двух тысячах домов Подмосковья в этом году
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В 2024 году в Подмосковье планируют заменить внутренние инженерные коммуникации в более чем 1,7 тысячи многоквартирных домов, работы проведет Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в рамках региональном программы. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В ходе проведения работ в домах отремонтируют системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения.
«Краткосрочные планы капремонта — адресный перечень, сроки, виды, объем работ — формирует администрация городского округа совместно с Управляющей организацией», — отметили в сообщении.
Жители региона могут ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов на интерактивной карте Фонда капремонта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.