Инженерные сети заменят почти в двух тысячах домов Подмосковья в этом году

В 2024 году в Подмосковье планируют заменить внутренние инженерные коммуникации в более чем 1,7 тысячи многоквартирных домов, работы проведет Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в рамках региональном программы. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.