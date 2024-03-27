Ирина Фаевская разъяснила, что делать в случае переплаты за ЖКУ

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, что делать в случае переплаты за коммунальные услуги. С соответствующим вопросом к омбудсмену обратился житель Долгопрудного Виктор Петрович.

Мужчина сообщил, что случайно заплатил за ЖКХ больше, чем было указано в платежном документе, и поинтересовался, как будет учтена переплата.

Фаевская напомнила, что обязанность по оплате ЖКУ собственниками и пользователями помещений в МКД установлена нормами Жилищного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354.

Согласно документу, потребитель может осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет будущих расчетных периодов. Таким образом, переплату учтут в будущих платежах за ЖКУ.