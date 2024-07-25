Испытание почти тридцати километров тепловых сетей провели в Подмосковье за сутки

Проверку почти 30 километров тепловых сетей провели в восьми округах Подмосковья за сутки, в работе работе муниципальных комиссий по гидравлическим испытаниям теплосетей принимали участие специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.