Испытание почти тридцати километров тепловых сетей провели в Подмосковье за сутки
Фото: [Пресс-служба Министерства ЖКХ МО]
Проверку почти 30 километров тепловых сетей провели в восьми округах Подмосковья за сутки, в работе работе муниципальных комиссий по гидравлическим испытаниям теплосетей принимали участие специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В ведомстве уточнили, что работы проходили в Домодедово, Ленинском округе, Подольске, Балашихе, Одинцово, Химках, Щелково и Королеве.
«Проведенные гидравлические испытания показали высокую готовность наших тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. Все проверенные участки выдержали тестирование, что подтверждает надежность и устойчивость наших инфраструктурных объектов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.