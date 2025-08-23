Югра заняла первое место по индексу цифровизации «IQ городов» среди субъектов РФ

В Перми завершился масштабный форум развития «Города Будущего», в рамках которого были подведены итоги общероссийского рейтинга «IQ городов». Церемония награждения лидеров цифровизации, прошедшая 23 августа, стала ключевым событием второго дня мероприятия. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Индекс «IQ городов» — это совместный проект Минстроя России и Минцифры России, призванный оценить уровень внедрения цифровых технологий в городскую инфраструктуру и эффективность управления. Рейтинг позволяет объективно сравнить прогресс регионов и отдельных муниципалитетов в этом стратегически важном направлении.

Главным триумфатором этого года стала Югра, уверенно занявшая первое место в престижной номинации «Регионы топ-10». Победа округа оказалась не единичной: Ханты-Мансийск был признан лучшим среди больших городов, а такие города, как Сургут, Нижневартовск, Нягань, Когалым и Мегион, вошли в топы своих категорий. Всего в копилку региона отправилось восемь наград, что свидетельствует о системной работе по цифровой трансформации всего региона.

Такой впечатляющий результат напрямую влияет на качество жизни миллионов человек. Цифровизация коммунального хозяйства, внедрение умных систем транспорта и безопасности делают города Югры более комфортными, управляемыми и технологичными.

Итоги рейтинга выделяют лидеров цифрового развития страны. Губернатор Югры Руслан Кухарук поблагодарил команды муниципалитетов и жителей округа за общий вклад в этот успех. Победа в рейтинге «IQ городов» подтверждает статус региона как одного из самых прогрессивных в России и задает высокую планку для других субъектов Федерации.

Ранее сообщалось, что в прошлом году пять городов Подмосковья стали призерами федерального индекса «IQ городов».