Юрист Адамс назвал допустимый срок отключения горячей воды в случае аварии

По словам юриста Давида Адамса, горячую воду в случае аварии на тупиковой магистрали могут отключить максимум на сутки. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что внеплановое отключение горячей воды может продлиться не дольше четырех часов. В случае летних профилактических отключений действует рекомендованный, но не обязательный срок — до 14 дней.

По мнению юриста, в нижней палате парламента рассматривалась инициатива о закреплении указанного ограничения на федеральном уровне, целью которого стало недопущение ситуаций, когда в нескольких субъектах РФ жители оставались без горячей воды на весь летний сезон.

Он подчеркнул, что бывают случаи, когда поставки прекращают под видом ремонта, тем не менее в действительности это делается с целью экономии ресурсов в сетях с низким потреблением вне отопительного сезона.

Ранее депутат Миронов поручил заморозить тарифы ЖКХ и провести экспертизу сферы.