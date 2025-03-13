Юрист Остапенко перечислил риски скручивания счетчиков

По словам юриста Ярослава Остапенко, скручивание счетчиков может привести к уголовной ответственности и значительным финансовым потерям. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что современные технологии дают возможность легко обнаруживать подобные нарушения, а закон предусматривает суровое наказание. Так, согласно ст. 7.19 КоАП РФ физическим лицам грозит штраф от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Если же ущерб превысит 250 тыс. рублей, уже наступает уголовная ответственность по ст. 165 УК РФ — штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

По мнению юриста, нарушители также обязаны компенсировать неучтенные ресурсы с повышающим коэффициентом. К тому же скручивание показаний счетчика наносит ущерб не только коммунальным службам, а также и соседям.

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