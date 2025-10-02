Юрист пояснил последствия долга за ЖКУ

Многие россияне не придают серьезного значения просрочкам по квартплате, не осознавая всей строгости возможных санкций со стороны управляющих организаций. Как разъяснил Pravda.Ru адвокат Андрей Алешкин, стандартной реакцией на долг становится начисление пеней, которые существенно увеличивают итоговую сумму к оплате.

По его словам, в более сложных случаях поставщик услуг может ввести временные ограничения, однако они затрагивают лишь дополнительные сервисы, не связанные с жизнеобеспечением, так как отключение основных ресурсов по закону не допускается.

Юрист добавил, что при значительных суммах задолженности, превышающих 500 тыс. рублей, управляющая компания получает право обратиться в суд с иском о банкротстве физического лица. В случае положительного решения суда должнику может грозить не только потеря права пользования жильем, но и принудительная реализация его имущества для погашения долга. Это на практике иногда означает переселение в менее комфортное жилое помещение или сокращение жилплощади.

По его мнению, даже начавшаяся с незначительных просрочек ситуация способна привести к серьезным правовым последствиям и ухудшению жилищных условий. Своевременное погашение долгов позволяет избежать подобных рисков и сохранить стабильность.

Ранее эксперт раскрыл последствия для Собчак долгов по ЖКУ.