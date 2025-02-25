Юрист Толмачев перечислил нюансы коммунальных платежей при покупке квартиры

По словам юриста Александра Толмачева, при оформлении квартиры в собственность необходимо понимать, что за оплату коммунальных услуг отвечает собственник, в связи с чем коммунальные платежи на нового собственника возникают с момента госрегистрации права собственности. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что если собственник передал свое жилое помещение в аренду или в наем, то в таком случае платежи станет вносить арендатор или наниматель с момента регистрации соответствующего договора.

По мнению члена Торгово-промышленной палаты РФ, с 2019 года система ЖКХ стала более цифровой, поэтому это дает возможность автоматически получать информацию, однако на практике это не всегда работает. Так, это стало очевидно в прошлом году, когда запретили передавать персональные данные из Росреестра в открытом виде, что создает проблемы как для ресурсоснабжающих компаний, так и для управляющих организаций в МКД.

Он подчеркнул, что в результате коммунальные платежи за следующий месяц могут прийти как новым, так и старым собственникам.

Ранее сообщалось, что коммунальные платежи в России могут вырасти сразу на 30% в 2025 году.