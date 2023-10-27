Количество технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения снизилось в Подмосковье

Число технологических нарушений в Подмосковье за неделю снизилось на 11%, сообщили в областном Министерстве ЖКХ. Сотрудники взяли на контроль 187 технологических сбоев против 210 — на прошлой неделе.

За этот период оперативные группы ГКУ МО «МОС АВС» выполнили 38 выездов в населенные пункты региона. 50 случаев из числа выявленных нарушений касались обеспечения потребителей холодной и горячей водой, 46 — теплом, 69 — электричеством. Все недочеты уже устранили. Помимо этого, в регионе провели 38 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррору.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».