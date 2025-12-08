Коммунальщики удивили жителей Петербурга, кося газоны в декабрьском снегу

Необычный инцидент, больше похожий на абсурдистскую акцию, произошел в Санкт-Петербурге в понедельник, 8 декабря. Во Фрунзенском районе города, где газоны уже скрыл свежий снег, жители стали свидетелями странной картины: двое рабочих коммунальных служб в полном снаряжении вышли на покос травы, используя бензокосы, сообщила «Фонтанка».

Работников заметили на улице Турку, у дома № 13, где они методично пытались скосить растительность, едва видневшуюся из-под белого покрывала. Этот сюрреалистичный момент быстро стал поводом для удивления и обсуждения среди местных жителей, которые не ожидали увидеть летние работы в разгар первого зимнего снегопада.

В комитете по благоустройству городской администрации оперативно отреагировали на сообщения в СМИ. По данным ведомства, по факту произошедшего было немедленно начато служебное расследование. Его результаты показали, что подрядная организация, выполнявшая работы, нарушила график.

Удаление сухой травы вокруг кустарников должно было быть полностью завершено до установления устойчивого снежного покрова. В комитете подчеркнули, что инцидент является нарушением плановых нормативов, и к организации будут применены соответствующие меры.

