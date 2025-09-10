Компании Подмосковья представили свои разработки на выставке форума «Решения для нового технологического уклада»

Компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» представили свои разработки на выставке Межрегионального энергетического форума «Решения для нового технологического уклада».

Так, компания «Мособлэнерго» представила единую информационную модель электросети в 11 филиалах Подмосковья. Также можно ознакомиться с работой мобильного приложения и обновленного портала цифровых услуг.

Предприятие «Россети Московский регион» презентовало компактный унифицированный переходной пункт 110 кВ, который предназначен для связи воздушных и кабельных ЛЭП на опоре. Кроме того, представлены результаты внедрения автоматизированной системы управления мобильными бригадами и образцы зарядных станций для электромобилей.

Также в числе участников — ООО «ПиЭлСи Технолоджи». Компания специализируется на разработке и производстве систем автоматизации, управления и связи. Кроме того, можно увидеть стенд ООО «Завод «Кристалл», ООО «Телематические Решения», ООО ПО «Форэнерго», ГК «Лартех», TBEA GROUP, «ЭнергоПром-Альянс», Щелковского колледжа, Шатурского энергетического техникума.

