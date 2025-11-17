Компания предупредила барнаульцев о зеленой воде из-за испытаний

В ближайшее время жители Барнаула могут стать свидетелями необычного явления — вода в их кранах может приобрести изумрудно-зеленый оттенок. О такой возможности население города заранее предупредила пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).

Поводом для столь нестандартной меры стали плановые диагностические работы. Со следующей недели специалисты энергокомпании приступят к комплексному обследованию состояния теплосетей и теплообменников, отвечающих за горячее водоснабжение. Для точного выявления скрытых дефектов в систему будет добавлен специальный безопасный органический краситель.

«При наличии скрытых повреждений окрашенная вода может попасть в небольших количествах в систему горячего водоснабжения», — пояснили в пресс-службе СГК.

В компании заверили, что вещество абсолютно безвредно для здоровья, а его попадание в водопровод служит важным индикатором, который указывает на необходимость проведения ремонтных работ на конкретном участке.

Горожанам рекомендовали не паниковать в случае изменения цвета воды и оперативно сообщать обо всех таких фактах в ресурсоснабжающую организацию. Полный цикл диагностических мероприятий, по предварительной оценке, займет около двух недель.

Ранее сообщалось, что авария на теплотрассе окатила кипятком пешеходную зону в сахалинском городе.