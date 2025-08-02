Котельную на Объездной дороге передали МУП «Подольская теплосеть»

С 1 августа котельная, расположенная на улице Объездная дорога, официально передана в эксплуатацию МУП «Подольская теплосеть». Данные об этом появились в официальном телеграм-канале администрации городского округа Подольск.

Об этом важном событии сообщил жителям ближайших домов под номером 1 и 2 заместитель главы округа Михаил Саруханов. Эта передача произошла после ряда встреч, организованных администрацией района с местными жителями, в ходе которых обсуждались вопросы, касающиеся подачи горячего водоснабжения в их жилье. По итогам совместной работы администрации и городской прокуратуры было достигнуто соглашение о передаче котельной в управление Муниципального унитарного предприятия (МУП), что поможет улучшить качество предоставляемых услуг и обеспечить надежное горячее водоснабжение для горожан.

Жители выражают надежду, что это решение позволит избежать прежних проблем с подачей горячей воды и повысит общее качество жизни в районе. Администрация продолжает работать над улучшением инфраструктуры и готова реагировать на возникающие вопросы и проблемы, помогая жителям округа.

Ранее сообщалось, что в Подольске в парке имени Виктора Талалихина прошло мероприятие на тему дружбы. Его провели на площадке летнего чтения «Библиотека без границ». Его посетили и взрослые, и дети. Участникам акции предложили книги о настоящей дружбе, о том, как научиться любить и понимать друг друга, сопереживать и вовремя приходить на помощь.