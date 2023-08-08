Масштабный капремонт одной из поликлиник продолжается в подмосковном Егорьевске

Специалисты технадзора контролируют ход работ по капитальному ремонту поликлиники № 3 Егорьевской центральной районной больницы. Об этом рассказали в региональном МинЖКХ.

Напоминаем, что работы по ремонту поликлиники стартовали весной прошлого года. На сегодняшний день под контролем специалистов технадзора выполнено более 80% общего объема запланированных работ. — Глава ведомства Антон Велиховский рассказал, что сейчас в здании продолжаются отделочные и инженерные работы, а также идет благоустройство и монтаж керамогранита на цоколе.

Завершить капитальный ремонт планируют к концу текущего года. Поликлиника будет приведена к стандартам Московской области. После завершения всех работ здание получит дополнительное функциональное наполнение и позволит и обеспечить комфортную среду для пациентов и медиков.

Отмечается, что наблюдение за ходом ремонтных работ специалистами ГБУ МО «УТНКР» гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией, соответствие объемов работ по утвержденной смете и использование качественных строительных материалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что новая поликлиника повысила комфорт жителей микрорайона «Южный» в Домодедове.