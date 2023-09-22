Мероприятия по подготовке к новому отопительному периоду завершаются в Подмосковье

На сегодняшний день готовность объектов к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов в Подмосковье составляет уже 99%. Об этом заявили в пресс-центре Мособлдумы.

По словам председателя комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игоря Коханого, работа проводится масштабная.

«В настоящее время, в преддверии начала отопительного периода, проводятся пробные пуски котельных с проверками готовности тепловых сетей, утверждены графики запуска тепла на объекты жилищного фонда и социальной сферы, проверки готовности сил и средств аварийно-восстановительных формирований», — отметил Коханый.

Он также добавил, что в соответствии с правилами отопительный сезон должен начинаться не позднее дня, когда среднесуточная температура воздуха фиксировалась на отметке ниже 8 градусов Цельсия в течение пяти дней. В среднем время подключения составляет 5 дней. При этом сначала тепло подается в социальные учреждения, потом — в жилые дома.

Напоминаем, что в начале августа губернатор Андрей Воробьев проверил ход работ по модернизации теплоснабжения в Поварово.