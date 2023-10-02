Минэнерго Подмосковья: городским округам рекомендовано начать отопительный сезон

Администрациям городских округов Подмосковья рекомендовано начать отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства энергетики, передает ТАСС .

В ведомстве указали, что такие рекомендации были даны в связи с установившимися погодными условиями на территории региона и обращениями местных жителей.

В министерстве уточнили, что в первую очередь подача тепла будет осуществлена в социальных объектах. При этом муниципалитетам также рекомендовано начать включать отопление в многоквартирных жилых домах Подмосковья.

В Минэнерго Московской области напомнили, что отопление включают по распоряжению глав округов, если среднесуточная температура в течение пяти дней составляет ниже плюс восьми градусов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Королев. Глава региона рассказал, что в муниципалитете проведут самую масштабную за долгое время модернизацию инфраструктуры ЖКХ.