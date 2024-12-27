Минстрой хочет привлечь 4,5 трлн руб. из-за рубежа для ремонта инфраструктуры ЖКХ

Министерство строительства Российской Федерации планирует привлечь часть недостающих 4,5 трлн руб. для модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства посредством иностранных вложений. Подготовка и подписание соглашений с зарубежными партнерами намечены на конец 2025 года, сообщили «Известия».

Ведущие чиновники выразили готовность участвовать в международных выставках и форумах, организованных БРИКС и ООН-Хабитат, к числу участников которых относятся Франция, Словакия, Эквадор и другие страны.

В министерстве подчеркнули, что привлечение инвестиций для реализации инфраструктурных проектов увеличит производительность труда за счет использования передовых технологий, применяемых международными партнерами.

Также было заявлено, что модернизация коммунального хозяйства является одним из главных приоритетов. К 2030 году планируется построить и отремонтировать более 2 тыс. объектов системы водоснабжения и очистки, улучшив качество коммунальных услуг для 20 млн граждан.

В каждом регионе страны ежегодно предполагается обновление 2,5% инженерных сетей и коммуникаций, для чего потребуется 4,5 трлн руб. из различных источников.

Ранее сообщалось, что Минстрой намерен запретить мигрантам-строителям менять работодателя.