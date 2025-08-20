Модернизация теплосетей завершается в Лобне

В Лобне завершается модернизация теплосетей и активно ведется подготовка к отопительному периоду. С 15 сентября котельные округа начнут работать в тестовом режиме.

В Лобне провели гидравлические испытания сетей протяженностью 79 км — объекты полностью готовы. Также продолжается реконструкция котельных РТС «Лобня» и РТС «Красная Поляна». Работы проводятся в соответствии с Народной программой партии «Единая Россия». На РТС «Красная поляна» заменят котловое и вспомогательное оборудование. На РТС «Лобня» установят дополнительное оборудование.

Также завершился ремонт восьми участков теплосетей общей протяженностью 1,7 км. Готовность МКД к зиме составляет более 70%.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что подготовка к осенне-зимнему периоду завершится 15 сентября.