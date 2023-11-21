Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по числу отремонтированных МКД

Подмосковье вошло в число российских регионов-лидеров по количеству отремонтированных многоквартирных домов в текущем году. Об этом рассказали в областном Министерстве ЖКХ.

«Московская область область вошла в число лидеров по количеству отремонтированных домов — 2196 МКД», - говорится в сообщении ведомства.

В общей сложности в 2023-2025 годах в Подмосковье Фондом капремонта планируется привести в порядок более 4,8 тысячи многоквартирных домов. На эти цели выделят 59 миллиардов рублей. В рамках региональной программы заменят и отремонтируют 9,4 тысячи элементов.

До конца года в регионе заменят 469 лифтов в 169 домах. В 784 зданиях приведут в порядок системы газоснабжения. В 175 МКД отремонтируют крыши, в 137 — фасады.

Благодаря проведению работ жилищные условия улучшатся для 166 тысяч граждан.

В следующем году отремонтируют более 1,8 тысячи домов, три сотни лифтов и более пятисот систем газоснабжения. На 2025 год запланирован ремонт более 1,7 тысячи домов, почти 280 лифтов и пяти сотен систем газоснабжения.

Ранее о планах по капремонту многоквартирных домов рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.