«Мособлэнерго» в этом году отремонтирует в Подмосковье 350 километров ЛЭП

Компания «Мособлэнерго» в текущем году отремонтирует в Подмосковье 350 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Работы пройдут в каждом округе, где есть сети организации. Специалисты «Мособлэнерго» в том числе выполнят замену неизолированных проводов на самонесущие изолирующие, которые повысят надежность работы электросети и позволят сократить потери при передаче электроэнергии.

Кроме того, в рамках программы капремонта в этом году «Мособлэнерго» намерено привести в порядок здания 258 трансформаторных и распределительных подстанций, на 262 подстанциях заменят оборудование.

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