На модернизацию систем теплоснабжения Подмосковья в ближайшие пять лет направят 27 млрд рублей

На модернизацию систем теплоснабжения Подмосковья в ближайшие пять лет направят 27 миллиардов рублей, сообщили в Мособлдуме. По словам председателя парламента области Игоря Брынцалова, с началом отопительного сезона в ряде округов выявляются проблемы. Большинство связаны с износом теплосетей, поэтому в Подмосковье реализуется масштабная программа по восстановлению коммунальной инфраструктуры.

В этом году к зиме подготовили почти 2,7 тысячи котельных, более 1,1 тысячи километров теплосетей, 43 тысячи трансформаторных подстанций. Наготове 882 аварийные бригады.

Как сообщил вице-губернатор области Евгений Хромушин, в регионе реализуются девять проектов на 6,2 миллиарда рублей за счет средств Фонда развития территорий и действуют 14 концессионных соглашений в сфере теплоснабжения на 82 миллиарда рублей. В планах — заключение еще трех концессионных соглашений почти на десять миллиардов рублей.

В программу модернизации коммунальной инфраструктуры включили 19 муниципалитетов и 58 мероприятий. На реализацию программы предусмотрели 4,7 миллиарда рублей. Также в Подмосковье за пять лет реализуют 113 мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения на сумму 10,6 миллиарда рублей.

«Чтобы начать реализовывать концессию, бюджет Московской области взял на себя обязательства по погашению ранее накопленных долгов за потребленный газ», – рассказал Хромушин.

Он отметил, что теперь в Подмосковье ежегодно 15 сентября вся система теплоснабжения будет запускаться на холодной воде. Также было принято решение понижать муниципалитет в рейтинге по устранению аварий на 70%, если округ скрыл информацию об аварии. Помимо этого, будет организован контроль за качеством работы с обращениями жителей.

«Ключевой вопрос для всех органов местного самоуправления — житель не должен знать, кто отвечает за теплоснабжение. Куда бы ни позвонил житель, у него должны принять звонок и сообщить причины и срок устранение неполадок», – подчеркнул Хромушин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность подготовки коммунальных служб к зимнему периоду.