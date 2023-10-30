Недопуск газовщиков в квартиру повлечет отключение от газа всего подъезда

Стоимость работ по техобслуживанию газового оборудования озвучил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов на традиционном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

Он рассказал, что стоимость работ по техобслуживанию газовой плиты составляет 1372 рубля в год. В перечень работ, в частности, войдет, проверка герметичности соединений, разборка и смазка кранов, проверка тяги, очистка горелок и другие виды работ. Стоимость обслуживания газовой плиты, проточного водонагревателя составит 3964 рубля в год. Обслуживание газовой плиты и газового котла обойдется в 4673 рубля в год.

Игорь Баранов отметил, что стоимость работ постарались сохранить на уровне текущих показателей.

«Жителям объясняют, что за эти деньги они получают. По каждому виду работ есть четкое разъяснение, и мы этот объем работ организованно будем контролировать», - подчеркнул он.

При этом Игорь Баранов обратил внимание, что около 35% квартир пока сталкиваются с недопусками газовщиков.

«Это, конечно, и факторы мошенников, боязнь жителей, мы с этим будем работать. Но, тем не менее, сейчас необходимо этот фактор учитывать. Мы работаем на федеральном уровне с изменением уведомления жителей при недопуске с максимальным сокращением сроков», - сказал Игорь Баранов.

Он добавил, что в случае, если газовщиков не допустят в квартиру, необходимо будет технологически отключать подъезд от газа.

«Это крайняя мера, но мы к ней тоже будем вынуждены прибегать», - резюмировал он.

Ранее глава региона Андрей Воробьев предложил бесплатно устанавливать системы газовой безопасности в домах социально незащищенных жителей.