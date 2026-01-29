Ночной снежный десант: «Пушгорхоз» ведет борьбу с последствиями мощного снегопада

В Пушкино продолжается борьба с последствиями мощного снегопада. Коммунальные службы «Пушгорхоза» каждые сутки вывозят с улиц города и прилегающих районов до трех тысяч кубометров снега. Приоритет отдается расчистке центральных магистралей, подъездов к объектам социальной инфраструктуры и остановочным павильонам.

На линию заступает весь имеющийся автопарк спецтехники. В ночную смену, начавшуюся в 19:00, на расчистку вышли две комплексные бригады в составе десяти единиц оборудования. Среди них – маневренные мини-погрузчики, большегрузные погрузчики, экскаватор-погрузчик, комбинированные дорожные машины на базе КамАЗа и тракторы МТЗ. Совместными усилиями они обрабатывают более 50 километров дорожного полотна, применяя противогололедные реагенты.

Основные работы в эту ночь сконцентрированы на стратегически важных направлениях: Московском проспекте, улице Дзержинец, Привокзальной площади, а также на 2-й и 3-й Домбровских, улицах Добролюбова, Некрасова, Крылова и 50 лет Комсомола.

Утром, в 5:00, эстафету у ночной смены примут около 130 специалистов дневного графика. Их ключевая задача – гарантировать беспрепятственный подъезд к образовательным и медицинским учреждениям, обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта и полную доступность остановок. Службы также работают в режиме оперативного реагирования на обращения жителей.

