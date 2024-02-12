Новую котельную запустили в подмосковном Королеве
Фото: [ООО «888»]
В Королеве запустили котельную «Пионерская». Она обеспечит горячей и холодной водой свыше шестидесяти домов, Центральную городскую больницу, детсады и школы, сообщило РИАМО.
Новая котельная отвечает всем требованиям промышленной безопасности. На объекте установили современное автоматизированное оборудование.
Запуск котельной произвели в рамках проекта масштабного обновления теплосетей. В планах — подключить к данной котельной новую поликлинику, которая будет построена к 2026 году.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» модернизацию коммунальной инфраструктуры региона.