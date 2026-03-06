Одеяла вместо батарей: челябинский медгородок пытается согреться после прорыва

Утро 6 марта в Ленинском районе Челябинска началось с коммунального коллапса. Из-за аварии на теплосети без отопления и горячей воды остались восемь многоквартирных и восемь частных домов, а также медгородок на улице 5-й Электровозной. Об этом сообщили в компании «УСТЭК-Челябинск».

По информации энергетиков, отключение связано с внеплановыми ремонтными работами на тепловой сети. Повреждение трубопровода произошло под проезжей частью улицы Новороссийской. В компании подчеркнули, что необходимость срочного ремонта продиктована требованиями безопасности для движения транспорта и пешеходов.

Изначально восстановление подачи тепла планировали завершить к 10:30 6 марта, однако жители сообщают, что батареи до сих пор холодные. Пациентка городской клинической больницы № 9, лежащая с ребенком, пожаловалась, что в палатах стало еще холоднее.

В региональном Минздраве подтвердили, что знают о проблеме. В ведомстве рассказали, что авария на сетях УСТЭК произошла еще 5 марта около 10 утра. В больнице оперативно создали оперативный штаб и задействовали все доступные ресурсы для помощи пациентам: людям выдают дополнительные обогреватели и одеяла. Пациентам рекомендовали при необходимости обращаться к заведующим отделениями или старшим медсестрам на постах. Ответственные сотрудники больницы держат постоянную связь с УСТЭК.

