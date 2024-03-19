Окна почти в 300 подъездах отремонтировали в Подмосковье в этом месяце

Управляющие компании Подмосковья в этом месяце привели в порядок остекление около трехсот подъездов.

Работы прошли под контролем инспекторов ГУСТ, сообщила пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что ремонт поврежденных окон или замена фурнитуры относятся к текущему ремонту жилого дома, который проводит управляющая организация за счет платежей жителей на содержание общего имущества.

Так, в марте работы были выполнены в Щелково, рабочем поселке Монино, поселке Фряново и в деревне Медвежьи Озера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в модернизацию котельных и теплосетей в Королеве будет инвестировано почти три миллиарда рублей.