Около 300 окон отремонтировали в подмосковных подъездах с начала года

Около трехсот окон отремонтировали в подъездах Подмосковья с начала года, сообщила пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.

Работы прошли под контролем инспекторов ГУСТ. Окна были отремонтированы в тридцати пяти городских округах, в том числе в Пушкино, Люберцах, Химках, Балашихе, Красногорске и Подольске.

В ведомстве напомнили, что окна в подъездах являются частью общего имущества. Производить текущий ремонт, а также замену поврежденного остекления должна управляющая компания.

Заявку УК обязана взять в течение суток. Она должна быть исполнена в регламентные сроки. Если ремонт не был проведен в установленные сроки или управляющая организация отказалась его делать, то нужно передать соответствующую информацию в надзорные органы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в регионе капитально отремонтируют свыше четырех тысяч домов.