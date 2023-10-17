Около 40 населенных пунктов Подмосковья газифицировали по губернаторской программе в этом году

Специалисты «Мособлгаза» с начала этого года газифицировали тридцать восемь населенных пунктов Подмосковья по губернаторской программе «Развитие газификации Московской области».

Тридцать восьмым по счету населенным пунктом стало село Стеблево под Волоколамском. Там построили новый газопровод. Благодаря этому провести газ в свои дома смогут жители свыше сорока участков, сообщила пресс-служба областного министерства энергетики.

Как отметил глава ведомства Александр Самарин, до конца этого года в шестидесяти населенных пунктах Московской области, где проживают более десяти тысяч человек, планируют построить около трехсот километров новых газопроводов. В ряде округов, в том числе в Коломне, Щелково, Солнечногорске, Раменском и Балашихе, уже начаты строительно-монтажные работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье является одним из самых газифицированных регионов России.