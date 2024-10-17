Около 90 МКД Рязани находятся под частичным или под полным отключением теплоснабжения

В Рязани ведутся работы по устранению проблем теплоснабжения. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что примерно 90 МКД в городе находятся либо под частичным, либо под полным отключением. Почти по 40 объектам Фондом капитального ремонта проводятся работы по замене внутридомовых систем теплоснабжения. Кроме того, еще на 11 объектах работают специалисты по ликвидации выявленных аварий и утечек.

Отмечается, что также сотрудники управкомпаний устраняют утечки, порывы, завоздушенности системы теплоснабжения в многоквартирных домах. На данный момент в 11 домах теплоноситель полностью не запущен, в 10 домах – частично, а также по 14 домам ведутся работы по улучшению гидравлического режима.

Ранее сообщалось, что отопление включили в Подмосковье.