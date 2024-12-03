Около полутысячи домов включили в список капремонта в Нижнем Новгороде

Примерно полтысячи многоквартирных домов включили в список капремонта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что это прежде всего жилые дома, собственники которых не рассмотрели вопрос о капремонте самостоятельно. Они находятся в разных районах Нижнего Новгорода.

Тем не менее сроки начала ремонта не уточняются.

Ранее сообщалось, что полтысячи лифтов заменили в домах Подмосковья с начала года.