Около полутысячи домов включили в список капремонта в Нижнем Новгороде
Фото: [Медиасток.рф]
Примерно полтысячи многоквартирных домов включили в список капремонта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Уточняется, что это прежде всего жилые дома, собственники которых не рассмотрели вопрос о капремонте самостоятельно. Они находятся в разных районах Нижнего Новгорода.
Тем не менее сроки начала ремонта не уточняются.
Ранее сообщалось, что полтысячи лифтов заменили в домах Подмосковья с начала года.