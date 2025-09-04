Отопительный сезон в Подмосковье может начаться с 1 октября

В пресс-службе Министерства энергетики Московской области сообщили REGIONS, что отопительный сезон в регионе может начаться 1 октября. По словам министра энергетики Подмосковья Сергея Воропанова, точная дата зависит от погодных условий.

Министр Воропанов отметил, что согласовать точный старт отопительного сезона невозможно. Специалисты будут учитывать погодные условия. Сейчас в Подмосковье выполняют главную задачу — принимают все необходимые меры, чтобы к холодам система была готова в полном объеме.

Согласно утвержденным законодательным нормам, отопительный сезон начинается при установлении средней температуры в регионе не выше +8 градусов на протяжении пяти дней (подряд). Предположительно, в нынешнем сезоне отопление в подмосковных домах включат в период с 1 по 7 октября. Первоочередно запустят систему, которая обслуживает школы, детские сады, больницы и жилые дома. По состоянию на начало сентября указанные объекты готовы к началу отопительного сезона практически полностью: социальные объекты — на 91%, жилые дома — на 89%.

В ведомстве рассказали, что в сентябре специалисты проведут пробные топки — это короткая проверка системы. Жителей предупредили, что батареи могут стать немного теплыми. Это не значит, что начался отопительный сезон. Топки необходимы для проверки работы системы. Подобные меры реализуют в середине сентября.

Ранее сообщалось, что в округах Подмосковья установят минимум 50 мобильных котельных: перечень могут расширить после завершения подготовительных работ к отопительному сезону.