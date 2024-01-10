Отопление и горячее водоснабжение в 215 МКД в Химках восстановят до конца дня

Без отопления и горячего водоснабжения в Химках остались более чем две сотни многоквартирных домов. Подача тепла будет восстановлена до конца дня, сообщила пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В ведомстве указали, что причиной случившегося стала аварийная остановка распределительной тепловой сети. Центральное отопление и ГВС временно отключили в домах на улицах 9 Мая, Бабакина, Дружбы, Молодежная, Машинцева, Панфилова, Строителей, Лавочкина, Родионова и других. Также временно подачу тепла прекратили в семнадцать детсадов, восемь школ, четыре поликлиники и больницу.

В настоящее время специалисты «ТСК Мосэнерго» проводят ремонтные работы.

Ранее сообщалась, что в Химках восстановили горячее водоснабжение и отопление в домах по улице Юннатов.