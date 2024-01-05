Отопление в доме на Юбилейном проспекте в Химках восстановят в ближайшие часы
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Отопление в доме под номером 86 на Юбилейном проспекте в Химках будет восстановлено в ближайшие часы.
Этой ночью в подъезде четырнадцатиэтажного дома прорвало батареи. Температура в квартирах опустилась до плюс пяти градусов, передает РИАМО.
Коммунальные службы Химок завершат работы до 23:00 пятницы, 5 января. Замену радиаторов производят сотрудники управляющей компании. Параметры на центральном тепловом пункте регулирует аварийная бригады ТСК «Мосэнерго».
В городе работает горячая линия по вопросам теплоснабжения — 8-495-793-01-01.
Ранее сообщалось, что в Московской области из-за аномально холодной погоды усилили работу аварийно-восстановительных бригад.