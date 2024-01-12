Отопление в десяти жилых домах Ногинска восстановят до конца дня. Причиной отключения стала утечка тепловой сети, сообщила пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Из-за аварии накануне вечером без тепла остались сорок семь МКД, школа и детсады по улицам Декабристов, Белякова и 28 Июня. В тридцати семи домах отопление уже восстановлено.

Сейчас специалисты проводят на месте утечки земляные работы. Речь идет об участке теплопровода на улице Декабристов. Также ведется заполнение системы в двух МКД.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что все социальные объекты в Климовске подключат к отоплению до конца недели.