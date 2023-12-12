Отопление в домах микрорайона Восточный в Электростали появится к вечеру

Отопление в домах жителей микрорайона Восточный в Электростали появится к вечеру. Ситуацию с плохой работой местной котельной взял на личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его поручению вице-губернатор региона Евгений Хромушин выехал в муниципалитет.

Котельная — частная. Она была построена 50 лет назад. В 2020-2021 годах на объекте провели модернизацию, однако из-за сбоев не удается выдерживать температурный и гидравлический режимы. Объект обеспечивает теплом и ГВС 208 многоквартирных и 74 частных домов, где проживают 37 тысяч человек, а также 21 социальный и 118 коммерческих объектов.

По словам Хромушина, владелец котельной не может обеспечить нормальный режим работы объекта практически с самого начала отопительного сезона — на объекте зафиксировали уже 16 технологических нарушений. В результате температура воздуха в ряде обслуживаемых квартир составляет всего 16 градусов.

«Несмотря на то, что котельная частная, правительство Московской области не может оставаться в стороне. Нами было принято решение, что в помощь частнику сюда будут направлены представители областных предприятий для проведения оперативного ремонта котельной и подключения к дополнительному источнику», - рассказал вице-губернатор.

Правительство Подмосковья организовало оперативный штаб и составило план действий по восстановлению теплоснабжения. Сегодня работа котельной была остановлена для проведения ряда мероприятий, в том числе для подключения паровой ЦТП от Машиностроительного завода, прочистки магистральных сетей, ремонта котлов, замены сетевого насоса.

«Объем работы очень большой, сроки у нас сжаты — мы должны до 17 часов выполнить основные мероприятия, чтобы люди, вернувшись с работы, уже почувствовали у себя дома комфорт и тепло. Мы планируем, что все намеченное нами позволит поднять температуру на котельной до 75 градусов, соответственно, в квартирах будет не менее 18 градусов», - сообщил Хромушин.

Также жителям произведут перерасчет за ЖКУ. Это будет сделано проактивно.

Хромушин добавил, что правоохранительные органы примут решение с точки зрения ответственности владельца котельной. Собственник работает в восьми округах региона, он не раз получал предупреждения от прокуратуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил ситуацию в Электростали с правоохранителями.