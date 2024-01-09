Отопление временно отключили в микрорайоне Дмитрова из-за утечки на теплосети

Жители микрорайона Космонавтов в подмосковном Дмитрове остались без отопления и горячего водоснабжения из-за утечки на теплосети. Об этом в своих соцсетях сообщил глава округа Илья Поночевный.

«Специалисты оперативно ее (утечку. — прим. ред.) обнаружили, но, предположительно, есть еще одна. <…> Работает аварийная бригада. <…> Приношу свои извинения за доставленные неудобства», — сообщил глава муниципалитета.

Также к поиску возможной второй утечки подключены специалисты управляющих компаний. После обнаружения дефекта участок теплотрассы будет отсечен, а котельная запущена.

Жителям Дмитрова напомнили, что обо всех внештатных ситуациях нужно сообщать в ЕДДС по телефонам — 8-496-223-19-61 и 8-495-993-95-32. Все заявки будут переданы в работу ответственным службам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жителям Климовска сделают перерасчет за электричество и отопление.