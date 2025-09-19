Переработчики отходов объединились с Росприроднадзором для реальной утилизации

В сфере утилизации отходов в России наметились структурные изменения. Ключевые игроки рынка объединились в отраслевую ассоциацию, целью которой является защита интересов бизнеса и консолидация всей отрасли. Важным шагом стало приглашение к диалогу надзорного органа — Росприроднадзора, что сигнализирует о желании выстраивать прозрачное и конструктивное взаимодействие с государством. Как пояснил заслуженный эколог России Андрей Пешков, необходимость таких перемен назрела давно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, сложившаяся ситуация характеризовалась массовой имитацией переработки, поскольку реальная утилизация требует серьезных инвестиций в высокие технологии и специализированное оборудование. В прошлом лицензии зачастую выдавались без должных оснований, что и привело к системным проблемам в отрасли.

Эксперт добавил, что консолидация переработчиков позволит кардинально изменить подходы к работе. Вместо фиктивной деятельности компании будут нацелены на реальные результаты: внедрение современных технологий, увеличение доли отходов, возвращаемых во вторичный оборот, и последовательное сокращение объемов захоронения мусора на полигонах.

По его мнению, в конечном итоге это прямо скажется на качестве услуг для населения и бизнеса. Формирование цивилизованного рынка переработки создаст предпосылки для обоснованного формирования тарифов на вывоз и утилизацию ТКО, а также обеспечит экологически безопасное и экономически эффективное обращение с отходами в масштабах страны.

