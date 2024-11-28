Плата за коммунальные услуги в Нижегородской области в 2025 году вырастет почти на 12%
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Коммунальные услуги изменятся во втором полугодии следующего года в Нижегородской области, в первом же тарифы останутся прежними. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Уточняется, что, согласно постановлению кабмина, в регионе средний индекс платы за ЖКУ в следующем году составит почти плюс 12% с 1 июля, что является одним из наиболее низких показателей среди крупных регионов РФ.
Отмечается, что стоимость коммунальных услуг в районах Нижегородской области будет одинаковой, за исключением Первомайского округа, где рост тарифов составит 21%.
Ранее депутат Хованская назвала способы остановить рост цен на коммунальные услуги.