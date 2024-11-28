Плата за коммунальные услуги в Нижегородской области в 2025 году вырастет почти на 12%

Коммунальные услуги изменятся во втором полугодии следующего года в Нижегородской области, в первом же тарифы останутся прежними. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что, согласно постановлению кабмина, в регионе средний индекс платы за ЖКУ в следующем году составит почти плюс 12% с 1 июля, что является одним из наиболее низких показателей среди крупных регионов РФ.

Отмечается, что стоимость коммунальных услуг в районах Нижегородской области будет одинаковой, за исключением Первомайского округа, где рост тарифов составит 21%.

Ранее депутат Хованская назвала способы остановить рост цен на коммунальные услуги.