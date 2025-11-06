Плата за содержание жилья в Москве выросла на 31% с января

С января 2025 года москвичи столкнулись с резким – на 31% – ростом платежей за содержание общего имущества в многоквартирных домах. Основанием для такого повышения стало постановление столичного правительства, что вызвало серьезные правовые вопросы. Лидер профсоюза «ЯУправдом» Сергей Креков в эфире Общественной Службы Новостей пояснил , почему это решение было обжаловано.

По его словам, ключевая проблема, по мнению эксперта, заключается в некорректной квалификации самой услуги. Содержание и ремонт МКД – это не коммунальный тариф, а стоимость работы управляющей организации на конкурентном рынке, где цены должны формироваться свободно. Жилищный кодекс четко закрепляет право устанавливать такой размер платы исключительно за собственниками на общих собраниях или органами местного самоуправления, а не региональным правительством.

Искусственное ценовое регулирование в этой сфере противоречит фундаментальным принципам рыночной экономики, закрепленным в Конституции России. Как подчеркивает Креков, такое вмешательство допустимо лишь в исключительных случаях – например, при установлении тарифов естественных монополий или цен на социально значимые товары. Единственным уполномоченным органом контроля здесь должна выступать Федеральная антимонопольная служба.

По его мнению, оспаривание нормативного акта продиктовано не только защитой кошельков жильцов, но и необходимостью восстановить правовые нормы. Итогом этой истории может стать важный прецедент, подтверждающий, что даже в жилищной сфере государственное регулирование не должно подменять собой рыночные механизмы и прямое волеизъявление собственников.

