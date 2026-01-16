Плохая уборка и ремонт: за что управляющая компания вернет деньги

Жители многоквартирных домов имеют право потребовать перерасчет платы за содержание общего имущества, если управляющая компания выполняет свои обязанности некачественно. Об этом заявили в Госдуме.

Собственники квартир в многоквартирных домах могут снизить плату за содержание и текущий ремонт, если управляющая компания плохо выполняет свою работу. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя профильного комитета Госдумы Светлана Разворотнева.

По ее словам, в обязанности управляющей компании входит уход за общим имуществом дома — уборка подъездов, двора, а также текущий ремонт. Если эти услуги оказываются не в полном объеме или с нарушениями, жильцы вправе требовать перерасчет.

Основанием для этого служат акты приема выполненных работ. Если в них указано, что услуги оказаны некачественно или частично, управляющая компания обязана пересчитать плату за содержание дома.

Для более эффективного контроля за работой УК депутат посоветовала выбрать совет дома. На общем собрании собственники могут наделить председателя совета правом подписывать акты выполненных работ. При этом уже принята норма, согласно которой председатель сможет подписывать такие документы без отдельного решения жильцов.

Кроме того, зафиксированные нарушения могут помочь в случае смены управляющей компании. Сейчас жильцы вправе менять УК не чаще одного раза в год, за исключением ситуаций, когда организация не выполняет условия договора.

Решение о смене управляющей компании принимается на общем собрании. Для этого необходимо, чтобы за новую УК проголосовали не менее половины всех собственников помещений в доме.

