Почти 10 тыс. домов проверят: жителей Нижегородской области ждут перемены

Нижегородский Фонд капремонта готовится к кардинальному расширению своих полномочий, и для миллионов жителей многоквартирных домов это обернется серьезными переменами. Согласно законопроекту, опубликованному на сайте регионального Заксобрания, региональный оператор теперь сможет самостоятельно браться за инструменты и лестницы, чтобы лично оценивать техническое состояние зданий. Раньше этим занимались исключительно сторонние специализированные фирмы, которых отбирали через конкурсные процедуры. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Причина такого шага — не столько желание перемен, сколько жесткая необходимость. В ближайшие два года региону предстоит провести масштабную ревизию почти десяти тысяч домов (речь о 9329 зданиях), включенных в программу капремонта. Организовывать тендеры под каждый такой объект — процесс долгий, затратный и бюрократически громоздкий. Передача функции самому Фонду должна срезать эти административные издержки и ускорить процесс: специалисты смогут выезжать на объекты оперативнее, а в случае обнаружения внезапных проблем — проводить экстренные обследования без проволочек.

Для жителей нововведение обернется двойным эффектом. С одной стороны, процедура обещает стать мобильнее, а корректировки в планы ремонтов можно будет вносить по факту возникновения потребности, а не привязано к календарю. С другой — региональный оператор обещает наладить четкую систему оповещения собственников о грядущих визитах комиссий, чтобы визиты строителей не заставали людей врасплох.

Таким образом, Нижегородская область переходит на ручное управление капитальным ремонтом, делая ставку на то, что прямой интерес и ответственность Фонда за состояние домов окажутся эффективнее работы привлеченных подрядчиков. Успех этой реформы нижегородцы смогут оценить уже в ближайшие годы, когда вместо бумажной волокиты начнут видеть реальные результаты обследований и, как следствие, более своевременный ремонт своих многоэтажек.

