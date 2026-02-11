В Рязанской области стартовали внесезонные работы по капремонту

В Рязанской области программа капитального ремонта многоквартирных домов перешла из стадии планирования в фазу активных действий. Местный Фонд капремонта подводит промежуточные итоги закупочной кампании, от которой напрямую зависит, когда и как будут обновляться жилые здания. Об этом сообщает издание 7info.

На текущий момент конкурсные процедуры полностью завершены для 323 домов, что является значительным объемом. Однако процесс еще далек от финала: торги по 200 объектам продолжаются, и фонд ожидает заявок от потенциальных подрядчиков. Ключевой шаг — подписание контрактов — уже сделан по 163 адресам. Именно здесь начинается практическая работа: выигравшие компании приступают к детальному планированию предстоящих задач, проработке графиков и закупке материалов.

Такое поэтапное продвижение позволяет начать работы фактически без сезонных пауз. Как отметил директор по организации капремонта Илья Трубин, на объектах с подписанными контрактами в ближайшее время стартуют так называемые внесезонные работы. Это могут быть внутренние или подготовительные мероприятия, которые не зависят от погоды и создают задел для будущего масштабного ремонта кровель, фасадов и инженерных систем.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье направили в суд дело о хищении 68,8 млн рублей, выделенных на капремонт.