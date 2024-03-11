Почти 180 насосных станций подготовили к весеннему половодью в Подмосковье

Компания «Мособлэнерго» подготовила к весеннему половодью сто семьдесят девять насосных станций, включая шестьдесят девять мотопомп, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В полную готовность к паводку также приведены свыше трехсот аварийно-восстановительных бригад и более 570 единиц техники.

Кроме того, в рамках подготовки к паводкам специалисты «Мособлэнерго» проверили исправность технического состояния спецтехники, а также оценили готовность путей подъезда для оперативной ликвидации возможных аварийных повреждений электросетевых объектов.

Персонал компании регулярно проводит тренировки и инструктажи о порядке действий в зонах подтопления и обучение по оказанию первой помощи пострадавшим от паводка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность в регионе во время паводка.