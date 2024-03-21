Почти 470 опор для воздушных ЛЭП изготовили в «Мособлэнерго» с начала года
Фото: [«Мособлэнерго»]
Специалисты компании «Мособлэнерго» с начала текущего года изготовили 468 железобетонных опор для воздушных линий электропередачи, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Производство расположено в городе Ликино-Дулево, напомнили в ведомстве. Сейчас там работают линии, которые изготавливают из тяжелого бетона стойки СВ-110-5 и СВ-95-3.
В минувшем году на производстве компании специалисты произвели свыше 2,1 тысячи опор и почти 170 блоков для обустройства фундаментов под трансформаторные и распределительные подстанции.
Конструкции используют при проведении ремонтных и строительных работ, которые направлены на качественное и надежное электроснабжение подмосковных потребителей.
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