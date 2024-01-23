Почти 540 лифтов заменят в МКД Подмосковья в этом году

В текущем году в многоквартирных домах Подмосковья заменят 539 лифтов, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального комплекса Московской области.

Замену подъемников планируют произвести в 181 жилом доме в разных округах региона, в том числе в Балашихе, Мытищах, Королеве, Люберцах, Красногорске, Домодедово, Серпухове и Щелково.

Как напомнил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, в программу капремонта в приоритетном порядке включались лифты, срок эксплуатации которых подходил к завершению и не превышал двадцати пяти лет.

«В Подмосковье все лифты с истекшим сроком эксплуатации уже заменены — это почти тринадцать тысяч единиц», — указал глава ведомства.

В регионе устанавливаются лифты российского и белорусского производства. Все подъемники отвечают современным требованиям безопасности, подчеркнул, в свою очередь, директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.

Всего с 2014 года в Подмосковье в рамках реализации программы капремонта многоквартирных домов заменили 12,9 тысячи лифтов.

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