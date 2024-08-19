Почти 90% тепловых сетей Подмосковья готовы к зимнему сезону

Более 85% тепловых сетей в Подмосковье были протестированы в рамках подготовки к зимнему сезону, специалисты ГКУ МО «МОС АВС» проверили более девяти тысяч километров тепловых сетей из 10,6 тысячи имеющихся в регионе. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.