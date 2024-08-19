Почти 90% тепловых сетей Подмосковья готовы к зимнему сезону
Фото: [Пресс-служба Министерства ЖКХ МО]
Более 85% тепловых сетей в Подмосковье были протестированы в рамках подготовки к зимнему сезону, специалисты ГКУ МО «МОС АВС» проверили более девяти тысяч километров тепловых сетей из 10,6 тысячи имеющихся в регионе. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Подготовка к зимнему сезону требует высокой степени ответственности и слаженной работы всех служб. Проверка более 85% тепловых сетей региона свидетельствует о нашем серьезном подходе к задаче. Главная цель — обеспечить бесперебойное теплоснабжение для жителей Подмосковья в зимний период», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Эксперты выявили более 1,3 тысячи утечек, что позволило своевременно устранить потенциальные проблемы. На прошлой неделе на контроль МОС АВС поставили 212 технологических нарушений. За этот период оперативные группы учреждения выполнили 150 выездов в муниципальные образования региона, где провели 26 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защите.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.