Почти три тысячи светильников модернизируют в Люберцах в этом году

В этом году в Люберцах модернизируют почти три тысячи светильников, сообщил глава городского округа Владимир Волков. Его слова приводит пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы пройдут в рамках областной программ «Светлый город». Светильники планируют заменить в том числе у домов на улицах 8 Марта, Вокзальная и Льва Толстого.

«Всего будет установлено тринадцать опор и тринадцать светодиодных светильников. Протяженность линий самонесущего изолированного провода составит 421 погонный метр», — отметил глава Люберец.

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