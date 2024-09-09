Почти в 20 населенных пунктах Рязанской области построено 40 километров линий освещения

В Рязанской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» построено 40 километров линий освещения. Об этом сообщило 7info.

Уточняется, что работы проведены почти в 20 населенных пунктах региона. На участках дорог в шести районах установлены бетонные опоры с современными светодиодными светильниками.

Отмечается, что система настроена на автоматический режим работы. В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы.

Ранее сообщалось, что дорожники подготовили к подключению еще семь новых линий освещения в Подмосковье.